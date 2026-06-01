Врач назвал эффективные способы сохранить память в пожилом возрасте

Сохранить память в пожилом возрасте помогут физическая активность и когнитивный тренинг. Об этом aif.ru рассказал врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

По словам специалиста, когнитивные функции напрямую связаны с активным образом жизни. Поэтому самым важным фактором для сохранения памяти является физическая активность на протяжении всей жизни. При этом аэробные нагрузки должны занимать около 150 минут в неделю.

Врач подчеркнул, что необходимо и правильное питание. Рацион должен быть умеренным и сбалансированным, а также включать в себя микроэлементы и витамины.

Помимо этого, важен когнитивный тренинг.

«Это сложное понятие, которое включает и образование в течение жизни, и активность в пожилом возрасте — социальную, интеллектуальную. Это и посещение выставок, мероприятий, участие в социальной жизни. Конечно, влияние семьи тоже имеет немаловажное значение», — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, не существует конкретных специфичных занятий, которые позволяют сохранить память в старости.

Врач-невролог, доцент кафедры болезней старения Пироговского Университета, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Мария Чердак до этого рассказала «Газете.Ru», что многие начальные признаки болезни Альцгеймера люди списывают на возраст, хотя при их появлении нужно обратиться к врачу. Среди них: нарушения памяти на новые и недавние события, сужение круга интересов, депрессия, негативизм и неспособность освоить новую технику.

Ранее врач предупредил, что прослушивание музыки или видео на фоне может плохо влиять на концентрацию.