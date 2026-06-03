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Общество

В Рособрнадзоре прокомментировали информацию об инсульте у школьницы на ЕГЭ

Музаев назвал фейком информацию об инсульте у школьницы на ЕГЭ в Самаре
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Информация о том, что в Самаре у школьницы во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) случился инсульт, не соответствует действительности, у девочки была аллергия. Об этом ТАСС рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Инсульта не было. Изначально его не было. Но нужна была новость. Понимаете? Нужна какая-то новость о том, что кого-то унизили, оскорбили, лишили прав и так далее, только так якобы это кто-то прочитает. <...> У нее была аллергическая реакция. На что-то, я не знаю, на что», — сказал глава ведомства.

В СМИ появилась информация, что школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ в Самаре. Ее госпитализировали с подозрением на инсульт, но позже в правительстве регионе выступили с опровержением.

До Музаев заявил, что отмена ЕГЭ невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Он подчеркнул, что призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, иначе каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать без переезда.

Ранее в Нижнем Новгороде в первый день ЕГЭ двое школьников попались со шпаргалками и телефонами.

 
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