У госпитализированной после ЕГЭ школьницы из Самары не было инсульта

В Самаре опровергли инсульт у школьницы, которую госпитализировали после ЕГЭ

У школьницы, которую госпитализировали после ЕГЭ в Самаре, не было инсульта. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает 63.RU.

Подозрения на инсульт у девушки не было, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. «Волга Ньюс» сообщает, что, по предварительной версии, школьница получила эмоциональное перенапряжение.

Инцидент произошел в школе №174, расположенной на улице Пензенской, 47. Сразу после сдачи ЕГЭ по истории школьница почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали ей бригаду скорой помощи, которая доставила ее в медицинское учреждение.

