Российскую школьницу увезли в больницу с инсультом после ЕГЭ по истории

В Самаре школьницу увезли в больницу с инсультом после ЕГЭ по истории

В Самаре девушка ощутила недомогание после экзамена и оказалась в больнице с инсультом. Об этом сообщает 63.RU.

Инцидент произошел в школе №174, расположенной на улице Пензенской, 47. Сразу после сдачи ЕГЭ по истории школьница почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали ей бригаду скорой помощи.

Предварительно, у девушки диагностировали инсульт. В мэрии уточнили, что сейчас ученица проходит обследование в медицинском учреждении.

