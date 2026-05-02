В Рособрнадзоре назвали причину, по которой нельзя отменить ЕГЭ

Отмена Единого государственного экзамена в России невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ по сути требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда.

«Пока внятная модель не появится, ЕГЭ отменить невозможно», — убежден чиновник.

Музаев признал, что действующая модель не идеальна. Однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность.

Глава Рособрнадзора сообщил, что до 14 мая состоится итоговое тестирование всех шести тысяч пунктов проведения ЕГЭ в рамках подготовки к экзаменам после будущего учебного года. По результатам этой проверки ведомство проведет совещание с представителями субъектов федерации для корректировки выявленных недочетов.

