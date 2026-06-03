В ДНР после атаки украинских войск на автобус открыли горячую линию

Круглосуточная горячая линия заработала в Донецкой народной республике (ДНР) после атаки украинского дрона на гражданский рейсовый автобус. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство региона.

«Создана горячая линия +7 (949) 431 64 52. По каким вопросам можно обращаться: необходимость восстановления сгоревших документов, помощь в передвижении и транспортировке, взаимодействие с больницами, госпиталями в поиске родственников, по другим вопросам, требующим оперативного содействия», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что операторы будут принимать звонки самих пострадавших, а также их родственников.

3 июня украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в селе Енакиево в ДНР. В тот момент транспортное средство следовало из Москвы в Симферополь. Предварительно, семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек, из которых только одному не потребовалась госпитализация. Одного ребенка и девять взрослых доставили в больницы в состоянии средней степени тяжести, рассказали в министерстве здравоохранения России.

Омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что планирует направить письма и материалы об атаке в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность, что коллективный Запад будет замалчивать факт удара украинских войск по автобусу с мирными жителями.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали атаку Украины на автобус в ДНР.