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Общество

В России представят технологию по опознанию беспилотников

«ГЛОНАСС» планирует в ближайшие месяцы показать технологию Drone ID
Shutterstock

Российская компания «ГЛОНАСС» в ближайшие месяцы планирует показать технологию Drone ID для идентификации беспилотников с помощью мобильных телефонов. Об этом заявил РИА Новости гендиректор компании Алексей Райкевич.

«Буквально через несколько месяцев мы продемонстрируем такую технологию, площадкой выступит первый в России дронопорт «Пушистый» на форуме «Крылья Сахалина». Это российский аналог Drone ID», — сказал он на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, эта технология даст возможность идентифицировать дрон в реальном времени через приложение даже в зонах без покрытия сотовой связи. Такой механизм уже развивается в Китае и США, и у компании «на базовом уровне» уже готово это решение, заявил Райкевич.

Он добавил, что полицейские смогут с помощью приложения на телефоне идентифицировать дрон на расстоянии нескольких сотен метров.

«ГЛОНАСС» предложил Минтрансу запустить официальный эксперимент.

До этого Совет Федерации одобрил закон, который наделит работников Банка России, организации специальной почтовой связи и инкассаторов правом отражать атаки дронов.

Ранее МЧС рекомендовало гражданам не сбивать беспилотники подручными средствами.

 
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