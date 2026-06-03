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Сотрудники ЦБ и инкассаторы смогут пресекать атаки вражеских БПЛА

Совет Федерации одобрил право ЦБ, Спецсвязи и инкассаторов отражать атаки дронов
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации одобрил закон, который наделит работников Банка России, организации специальной почтовой связи и инкассаторов правом отражать атаки беспилотников. Документ зарегистрирован в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Принятие поправок обусловлено необходимостью защиты объектов Банка России, в том числе расположенных на территории новых российских регионов, на фоне роста числа проводимых против РФ диверсионных и террористических актов. Беспилотники можно будет глушить, уничтожать и перехватывать сигналы управления. Список должностных лиц, которые смогут принимать решение о воздействии на дроны, определит Банк России.

До этого момента полномочиями по пресечению атак БПЛА были наделены работники ведомственной охраны, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО).

В МЧС России ранее призывали россиян не сбивать беспилотники подручными средствами и не подходить близко к упавшим дронам и тем более не трогать их. Вблизи дрона нельзя использовать радиоаппаратуру, мобильный телефон, устройства с GPS.

Ранее министр обороны оценил эффективность российских систем ПВО.

 
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