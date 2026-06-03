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Армия

Силы ПВО уничтожили более 350 украинских дронов над регионами России

Минобороны: за ночь над Россией уничтожили 354 беспилотника
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 354 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и сбили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

В Минобороны уточнили, что все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Этой же ночью в городе Мичуринске Тамбовской области пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, в инциденте никто не пострадал.

Также силы ПВО за ночь перехватили 50 беспилотников в Ленинградской области.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

 
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