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Турист провалился в снежную трещину в окрестностях Домбая и разбил голову

Турист пострадал при падении в снежную трещину в Карачаево-Черкесии
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Турист упал в снежную трещину в окрестностях Домбая и получил травму головы. Об этом сообщили МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

В воскресенье, 27 июля, турист из Ставрополя совершал пешую прогулку в составе экскурсионной группы выходного дня. В какой-то момент мужчина не удержался на ногах и сорвался в снежную трещину выше Турьего озера.

При падении турист повредил голову и не смог выбраться из ловушки самостоятельно. На место вызвали спасателей, которые пришли на помощь раненому. Его достали из расщелины, спустили в поселок Домбай и передали врачам. О текущем самочувствии пострадавшего не сообщается.

До этого младенец упал в проем между вагоном электрички и перроном на станции в Ленобласти. Несчастный случай произошел при посадке в электропоезд до Санкт-Петербурга. В результате падения он получил травмы, был госпитализирован и попал в реанимацию. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

Ранее турист под наркотиками залез в канализацию в Таиланде и покусал спасателей.

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