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Общество

Пожар на нефтебазе в Ростовской области потушили спустя три дня

На нефтебазе в Ростовской области ликвидировали пожар после атаки дронов ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ростовской области полностью ликвидировали пожар на нефтебазе, вспыхнувший после ночной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) 31 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора.

«Возгорание топливного хранилища частного предприятия в поселке Матвеев Курган было полностью ликвидировано», — уточнили в пресс-службе.

ВСУ атаковали Матвеев Курган 31 мая. В результате налета загорелась нефтебаза, введен режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации возгорания, площадь которого составляла 3600 квадратных метров, его тушили более 100 человек.

Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, загорелось топливное хранилище частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать в целях обеспечения безопасности. Кроме того, в результате атаки БПЛА в муниципалитете повреждены 17 домовладений, автомобиль, три магазина и аптека. Газоснабжение перекрывали из-за повреждения газовой трубы.

Ранее при атаке FPV-дрона под Брянском ранение получил сотрудник скорой.

 
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