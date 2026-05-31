Сотрудник скорой ранен при атаке FPV-дрона под Брянском

В Брянской области FPV-дрон атаковал автомобиль скорой, пострадал медик
В Брянской области FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) попал в автомобиль скорой и взорвался, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Чиновник рассказал, что медики направлялись в поселок Старый Ропск, чтобы оказать неотложную помощь местной жительнице. Их сопровождали бойцы теробороны. При налете сотрудник скорой получил осколочные ранения, но врачи все равно смогли перевезти пострадавшую женщину в больницу.

До этого дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль «УАЗ Патриот» в Суземском районе Брянской области. Это произошло, когда в селе Старая Погощь двое мужчин ехали в автомобиле. Врачи оказали им помощь.

А в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за ночной атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м, с огнем борются более 100 человек. Пришлось привлечь пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали, власти ввели режим ЧС.

Ранее Украина пригрозила армии России «логистическим локдауном».

 
