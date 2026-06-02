В АТОР назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха в июне

Самыми бюджетными странами для пляжного отдыха до 100 тысяч рублей оказались Абхазия и остров Хайнань в Китае. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Организация проанализировала туры на двоих, включающие авиаперелет и размещение в отелях четырехзвездочного уровня и с включенным завтраком. Однако даже при выборе таких направлений, как Абхазия или Китай, туристам рекомендовали рассчитывать на бюджет в 110–150 тысяч рублей, поскольку дешевых вариантов на июнь практически не осталось.

По информации АТОР, семь направлений позволяют уложиться в бюджет 150 тысяч рублей на двоих. Например, тур в Паттайю (Таиланд) стартует от 106 тысяч рублей, в египетский Шарм-эш-Шейх — от 108 тысяч, в турецкий Кемер — от 133 тысяч. От 135 тысяч рублей обойдутся поездки на Шри-Ланку, в Иорданию и индийский Гоа. А минимальная стоимость путешествия во Вьетнам в июне начинается от 149 тысяч рублей.

В мае тревел-эксперт, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин рассказал «Газете.Ru», что самым популярным туристическим направлением у российских зумеров стал Китай, обгоняя традиционные курорты и выходя на первое место по спросу среди молодой аудитории.

