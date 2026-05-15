Названы самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2026 года

«Суточно.ру»: автопутешественники начали чаще выбирать экотуризм и деревенинг
Летом 2026 года одними из самых востребованных у россиян направлений для путешествий на автомобиле оказались Москва, Казань и Санкт-Петербург. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на анализ сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

В рейтинг 10 самых популярных направлений для автопутешествий также вошли Краснодарский край, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Псков, Кабардино-Балкария, Карелия и Беларусь.

Специалисты подчеркнули, что у туристов, путешествующих на машине, набирают популярность экотуризм, деревенинг, а также гастрономический формат отдыха. Россияне все чаще отдают предпочтение небольшим аутентичным деревням, отпуску в глэмпингах и поездкам на различные фермы. Особым спросом пользуются Адыгея, Кавказские Минеральные Воды, Байкал, Алтай и Карелия.

При этом автопутешественники чаще всего выбират для ночного отдыха квартиры, а не отели. Этот вариант предусматривает размещение всей семьей, а также имеет все необходимо для стирки вещей и готовки. Помимо этого, при выборе места россияне обращают внимание на местоположение жилья, наличие Wi-Fi и отдельных спален, возможность размещения с животными. Средняя продолжительность таких поездок составляет шесть суток.

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр до этого говорила, что многие россияне начали отказываться от поездок за границу, предпочитая проводить свой летний отпуск дома. По ее словам, одной из главных причин такой тенденции стало закрытие первичных потребностей.

