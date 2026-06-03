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Общество

Сальдо сообщил о завершении опознания тел после теракта в Хорлах

Сальдо: опознание тел после удара ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь завершено
Сергей Мирный/РИА Новости

Опознание тел после теракта вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах в новогоднюю ночь завершено. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Эта работа (опознание тел — прим. ред.) была проведена сразу же после этого очень тяжелого для человеческого восприятия случая. Она завершена, и помощь всем тем, кто в ней нуждался, оказана», — уточнил он.

До этого Сальдо сообщил, что часть жителей, которые пострадали в результате удара по кафе и гостинице в Хорлах смогут пройти реабилитацию в Крыму. Он пояснил, что решение по реабилитации индивидуально принимают врачи по итогам основного лечения. Сальдо добавил, что профильные службы продолжают держать на контроле вопрос сопровождения семей, чтобы «люди не оставались один на один с бюрократией».

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не удалось спасти 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Ранее в СК РФ назвали ущерб от атаки ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь.

 
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