Россиянам объяснили, как развивается опасный для жизни анафилактический шок

Врач Симбирцев: смертельно опасная аллергия может протекать без сыпи и зуда

Анафилактический шок может развиваться без сыпи и других привычных признаков аллергии — из-за этого люди могут принимать опасную реакцию за обычное недомогание. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии им. проф. В.Д. Малышева Института хирургии Пироговского Университета Сергей Симбирцев.

По словам врача, анафилаксия — это тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к смерти в течение нескольких минут без своевременной помощи. Чаще всего ее вызывают продукты питания, лекарственные препараты, укусы пчел и ос, а также латекс.

«Анафилаксия почти всегда затрагивает сразу несколько систем организма. Самое опасное: со стороны сердечно-сосудистой системы – снижение давления, которое проявляется резкой слабостью, бледностью, головокружением, учащенным сердцебиением, обмороком. Одновременно возникают проблемы с дыханием: появляются ощущение «комка» в горле, осиплость, свистящее дыхание, кашель и одышка», – предупреждает эксперт.

При этом, как подчеркнул специалист, опасная реакция может протекать вообще без кожных проявлений — без сыпи, зуда или покраснения. Именно поэтому внезапное затруднение дыхания или резкая слабость после еды, укуса насекомого или приема лекарства должны стать поводом немедленно вызвать скорую помощь.

«В медицине есть понятие «золотого часа», но при анафилаксии счет иногда идет даже не на часы, а на минуты», — отметил Симбирцев.

Врач пояснил, что заподозрить анафилаксию можно, если после контакта с возможным аллергеном появились сразу несколько симптомов из разных систем организма, — например, проблемы с дыханием и головокружение, боли в животе, сыпь или резкое падение давления.

Специалист подчеркнул, что при подозрении на анафилактический шок нельзя ждать, что симптомы пройдут самостоятельно. По его словам, в таких ситуациях промедление может стоить человеку жизни.

