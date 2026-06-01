Названа неожиданная причина усиления аллергии

Микропластик, попадающий в дыхательные пути, может не только накапливаться в легких, но и усиливать аллергические реакции, изменяя работу иммунной системы. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Вены. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials Advances (JHMA).

Исследователи изучили воздействие микрочастиц полиэтилентерефталата (ПЭТ) — одного из самых распространенных видов пластика, который используется для производства бутылок, упаковки и синтетических тканей. В ходе экспериментов частицы вводили мышам через дыхательные пути и наблюдали за реакцией организма.

Оказалось, что даже после однократного воздействия микропластик сохранялся в легких животных как минимум две недели. За это время в тканях развивалось воспаление, а количество лимфоцитов и эозинофилов — иммунных клеток, участвующих в аллергических реакциях, — заметно увеличивалось.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при сочетании микропластика с пыльцой амброзии, одного из самых распространенных аллергенов. В этом случае воспаление дыхательных путей усиливалось по сравнению с воздействием одной только пыльцы. Дополнительные анализы показали, что частицы пластика влияют не только на местные процессы в легких, но и на системный иммунный ответ, изменяя выработку антител к аллергенам.

По словам авторов работы, результаты указывают на то, что микропластик нельзя рассматривать как пассивный загрязнитель окружающей среды. Попадая в организм, он способен вмешиваться в работу иммунной системы и усиливать механизмы, лежащие в основе аллергических заболеваний.

Ученые отмечают, что исследование проводилось на животных, однако полученные данные подтверждают растущие опасения по поводу возможного влияния микропластика на здоровье человека. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как длительное воздействие пластиковых частиц сказывается на развитии хронических воспалительных и аллергических заболеваний дыхательных путей.

