Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России разработают прототип сверхзвукового пассажирского самолета

ОАК: в России работают над прототипом сверхзвукового пассажирского самолета
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В России работают над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом заявил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

Занимается разработкой НИЦ имени Жуковского, ОАК активно помогает в этом, рассказал Бадеха. По его словам, работы ведутся «уже не на бумаге, а в «железе».

«Прототип такого самолета в работе, и мы верим, что у НИЦ Жуковского эти работы увенчаются успехом», — сказал он.

В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России ведутся предварительные работы по созданию сверхзвукового гражданского самолета, специалисты занимаются проектированием и созданием опытного образца.

По его словам, основные исследовательские испытания технологий запланированы на 2029–2030 годы. Опытно-конструкторские работы могут пройти в период с 2035 по 2040-е годы, добавил министр.

Ранее институт Жуковского испытал технологии для сверхзвукового гражданского лайнера.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!