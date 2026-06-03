В Москву пришло настоящее лето

В Москве 3 июня воздух прогреется до +23°C — температура соответствует климатической норме начала лета. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, утром в столице было +12,9°C. Наблюдалась облачная погода с прояснениями без осадков, видимость превышала 10 километров, ветер практически отсутствовал. Атмосферное давление составляло 749 мм рт. ст., влажность воздуха — 88%.

Тишковец пояснил, что в течение дня погоду в Центральной России будет определять влияние высотного гребня антициклона с юга. По его периферии пройдет атмосферный фронт.

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. В отдельных районах Подмосковья возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений составит 3–8 м/с.

Днем температура воздуха в столице достигнет +21...+23°C, а по области — близких значений. По словам синоптика, с этой среды июнь и лето в метеорологическом смысле начнут вступать в свои законные права, хотя и с небольшим опозданием.

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