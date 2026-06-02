Москвичам рассказали о погоде до конца недели

В столичном регионе в ближайшие дни установится комфортная умеренно теплая погода, а к выходным температура воздуха даже незначительно превысит климатическую норму. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В среду и четверг, по его словам, ожидается от +12 до +14 градусов, а в пятницу воздух прогреется уже до +26 градусов. В субботу погода останется такой же, а в воскресенье станет еще немного теплее – температура поднимется до +17 градусов, что на градус превысит норму, отметил синоптик.

«Ночные минимумы тоже достаточно высокие, выше 10 градусов. Примерно +10...+15 градусов в течение всей недели», — добавил Ильин.

По его прогнозу, на этой неделе в столице не ожидается существенных осадков – лишь в четверг местами может пройти кратковременный дождь. В выходные также не исключены небольшие дожди, вероятнее всего – в воскресенье, заключил Ильин.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала, что к выходным температура воздуха перешагнет за климатическую норму и превысит ее на 1,5 градуса. При этом рабочая неделя может завершиться небольшими дождями, однако при этом сохранится теплая погода, пообещала она.

