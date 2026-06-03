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Врач ответила, является ли вред от курения необратимым

Врач Чернышова: вред при длительном курении является необратимым
Shutterstock

Отказ от курения приведет к тому, что организм начнет восстанавливаться, однако, глубокие органические повреждения могут остаться навсегда. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт и врач-валеолог Надежда Чернышова.

По ее словам, химическое воздействие табака может спровоцировать изменения в работе почек и мочевого пузыря, а не только вредит легким. Врач отметила, что легочная ткань имеет высокую способность к регенерации, но длительный стаж курения часто приводит к необратимым патологиям, в том числе к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

«Альвеолы, которые уже разрушились, восстановлению не подлежат. Однако на этом этапе можно остановиться и продолжать нормально жить. Если же человек продолжает курить, необратимые изменения нарастают очень быстро, развивается дыхательная недостаточность, и состояние прогрессивно ухудшается», — отметила Чернышова.

Руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян до этого говорил, что организм начинает восстанавливаться почти сразу после отказа от курения.

Ранее в Госдуме предложили поощрять некурящих россиян.

 
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