Эксперт Минздрава назвала сроки восстановления организма после отказа от сигарет

Организм начинает восстанавливаться почти сразу после отказа от курения. Об этом РИА Новости рассказала руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

По словам эксперта, уже в первые месяцы улучшается дыхание и кровообращение, а в течение года вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний снижается примерно вдвое. Гамбарян подчеркнула, что безопасного уровня курения или безопасного вейпа не существует, но есть эффективная помощь: консультации специалистов, лечение зависимости и программы поддержки.

Отказ от курения также приносит финансовую выгоду. Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский рассказал, что россияне могут сэкономить более 70 тыс. рублей в 2026 году, отказавшись от сигарет. По его расчетам, средняя стоимость пачки достигает 150-250 рублей. При курении одной пачки в день расходы составят 73 тыс. рублей в год, двух пачек — 146 тыс., трех — 219 тыс.

