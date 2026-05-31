В Госдуме предложили поощрять некурящих россиян

Депутат Леонов предложил стимулировать отказ от курения налоговыми льготами
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил стимулировать россиян к отказу от курения с помощью дополнительных оплачиваемых дней на диспансеризацию, скидок на санаторные путевки и налоговых льгот. Об этом он заявил РИА Новости.

«Нужно вырабатывать определенные стимулы для того, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни», — сказал Леонов.

По его словам, не следует двигаться только по пути запретов — наоборот, отказ от вредных привычек должен быть выгоден человеку.

Леонов отметил, что некоторые коммерческие и государственные структуры уже применяют подобные практики, поэтому необходимы стимулы на государственном уровне, чтобы как можно больше граждан отказывались от курения и следили за своим здоровьем.

До этого в Минздраве России сообщили, что Чеченская Республика стала лидером по самому низкому уровню курения — всего 0,2% жителей употребляют табак. На другом конце рейтинга оказалась Еврейская автономная область с показателем 34,38%.

Ранее эксперт Минздрава назвала сроки восстановления организма после отказа от сигарет.

 
