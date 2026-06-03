В Эстонии была объявлена угроза атаки дронов

Воздушная угроза объявлялась в ночь на среду в шести уездах Эстонии. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В 4:37 по местному времени в Минобороны республики объявили о воздушной тревоге в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Пылваском и Выруском уездах. В 6:04 было объявлено, что воздушная угроза миновала.

Накануне премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина не может гарантировать своим союзникам, что ее дроны не попадут на их территорию, так как БПЛА могут отклониться от курса «в непредсказуемом направлении».

В мае над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. Дрон уничтожил румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии. После ЧП Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для подобных операций, а украинская сторона якобы принесла извинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Литвы обвинил Россию в появлении украинских дронов в Прибалтике.