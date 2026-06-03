Туристам объяснили, как защититься от кражи во время отдыха в другой стране

Турэксперт Мохов: защититься от кражи во время отдыха в другой стране сложно

Защититься от кражи во время отдыха в другой стране достаточно сложно, поскольку обычно туристы расслабляются и могут оставлять вещи на видных местах. Об этом «Москвк 24» рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Чтобы снизить вероятность, он посоветовал не брать с собой дорогие украшения и большие сумм. Кроме того, не стоит хранить их в одном месте и оставлять открытыми балконы, двери и окна. Эксперт предупредил, что грабителей не остановят банальные средства защиты вроде чемодана с замком.

При наличии дорогих украшений и крупных сумм россиянам посоветовали отдать под опись и акт на хранение на ресепшен, поскольку у отелей есть специальные сейфы для таких вещей.

«Присутствие самого человека на курорте увеличивает шансы, если он в состоянии объясняться с органами власти, несмотря на языковой барьер. Но если сразу по горячим следам ничего не выяснили, не сняли показания, не просмотрели камеры, по прошествии двух-трех дней шансы практически нулевые», – заключил Мохов.

В генеральном консульстве России в Хошимине до этого сообщили, что суд вьетнамской провинции Кханьхоа, где расположен популярный среди российских туристов курорт Нячанг, вынес обвинительный приговор гражданину России за кражу мотоцикла у местной жительницы.

Ранее россиянам объяснили, как действовать в случае кражи в последний день отпуска за рубежом.