Россиянина отправили во вьетнамскую тюрьму за кражу мотоцикла

Суд вьетнамской провинции Кханьхоа, где расположен популярный среди российских туристов курорт Нячанг, вынес обвинительный приговор гражданину России за кражу мотоцикла у местной жительницы. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Хошимине.

В диппредставительстве уточнили, что россиянин прибыл во Вьетнам в конце прошлого года в качестве туриста, но почти сразу же начал заниматься противоправной деятельностью. Следствие установило, что среди прочего он угнал мотоцикл у местной гражданки.

После отбытия наказания, продолжительность которого в генконсульстве не назвали, мужчина будет выдворен из страны, а впоследствии ему также будет запрещен повторный въезд во Вьетнам.

Генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков отметил, что с ростом туристического потока из России увеличивается и число происшествий с участием россиян, и количество правонарушений, которые они сами совершают. Дипломат обратил внимание, что участились случаи краж, причем воровали не только местные жители, но и сами соотечественники друг у друга.

В СИЗО провинции Кханьхоа в ожидании суда сейчас находятся несколько граждан РФ. Садыков напомнил, что в марте этого года местный суд приговорил другого россиянина к трем годам тюрьмы за незаконное хранение и употребление наркотиков.

