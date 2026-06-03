Россиянам объяснили, как действовать в случае кражи в последний день отпуска за рубежом

Турэксперт Мохов: при краже в отпуске за рубежом нужно обратиться в полицию

В случае кражи в последний день отпуска за рубежом россиянам важно вызвать полицию и написать заявление, а также обратиться в администрацию отеля и указать, какая сумма или какие вещи пропали. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Он отметил, что чаще всего отели оказывают содействие в этом вопросе, поскольку хотят защитить свою репутацию.

«В нашей практике были случаи, когда ловили людей, и это не всегда были сотрудники гостиницы: иногда это оказывались постояльцы, которые проникали в соседние номера через балконы. Также бывают так называемые «залетные воры», которые специально проникают в гостиницы», – отметил Мохов.

По его словам, решить вопрос и вернуть пропажу туристы могут только в рамках уголовного следствия. Если это не даст результата, могут подключиться консульские службы. При этом эксперт уточнил, что проблему не получится разрешить быстро, поэтому информацию о расследовании придется получать дистанционно. Он также посоветовал брать контакты полицейского управления и по возможности подключить к делу местных адвокатов.

В генеральном консульстве России в Хошимине до этого сообщили, что суд вьетнамской провинции Кханьхоа, где расположен популярный среди российских туристов курорт Нячанг, вынес обвинительный приговор гражданину России за кражу мотоцикла у местной жительницы. В диппредставительстве уточнили, что россиянин прибыл во Вьетнам в конце прошлого года в качестве туриста, но почти сразу же начал заниматься противоправной деятельностью. Следствие установило, что среди прочего он угнал мотоцикл у местной гражданки.

Ранее были раскрыты новые детали кражи электромопеда у жены Сергея Жукова.