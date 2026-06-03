Колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уильям Андрес Гальего Ороско смог пообщаться со своими родными. Телемост, благодаря которому родители военнослужащего узнали, что он жив, организовала съёмочная группа корреспондента RT Дона Кортера.

«Какое же это счастье – видеть тебя, мой хороший, какая радость», ― обратился к сыну отец.

В репортаже сообщается, что во время выполнения первой боевой задачи из отряда Андреаса выжил только он один. Российские солдаты четыре часа вытаскивали его из опасной зоны, после чего оказали ему первую медицинскую помощь ― нога наемника была сильно повреждена осколками.

«Да благословит Бог солдат, которые тебя нашли, потому что... Если бы не они, сынок, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», ― сказали родители, которые не смогли сдержать слез при виде сына.

Отец наемника обратился к российским военным со словами благодарности за спасение раненого сына.

Напомним, 17 мая взятый в плен российскими военнослужащими группировки войск «Север» колумбийский наемник ВСУ Андрес Гальего Ороско рассказал, как происходила вербовка жителей Боготы. Он сообщил, что с вербовщиком он познакомился на подработке в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах украинской армии в качестве повара. Работу он пообещал только в тылу без участия в боевых действиях. По словам колумбийца, вербовщик назывался Смитом.

Через неделю после общения со Смитом житель Боготы собрал вещи, попрощался с родными и пришел в отель, откуда его отправили на Украину. Колумбиец назвал операцию по вербовке успешной, так как украинский агент понял, что он нуждался в деньгах и пообещал ему легкий заработок.

Ранее иностранные наемники сдались в плен под Запорожьем.