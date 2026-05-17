Колумбийский наемник рассказал о вербовке в ВСУ

Взятый в плен российскими военнослужащими группировки войск «Север» колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал, как происходила вербовка жителей Боготы. Об этом пишет ТАСС.

Мужчин рассказал, что с вербовщиком он познакомился на подработке в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах украинской армии в качестве повара. Работу он пообещал только в тылу без участия в боевых действиях.

По словам колумбийца, вербовщик назывался Смитом.

«Я спросил, что мне нужно будет делать. Он уточнил, имею ли я паспорт. Я ответил, что нет. Он сказал: «Не переживай, мы дадим тебе паспорт и билеты, у нас все есть». Я согласился. Он сказал: «Приходи в пятницу в отель на углу <...> после обеда, спроси Смита», — сказал колумбиец.

Речь шла об отеле Kensy. Через неделю после разговора со Смитом, житель Боготы собрал вещи, попрощался с родными и пришел в отель, откуда его отправили на Украину. Колумбиец назвал операцию по вербовке успешной, так как украинский агент понял, что он нуждался в деньгах и пообещал ему легкий заработок.

