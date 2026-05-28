Названы самые востребованные у россиян страны для летнего отдыха

В планах россиян на летние отпуска снова заметно лидирует привычный пляжный отдых. Главным фаворитом остается Турция: ее доля в бронированиях немного выросла, несмотря на увеличение среднего чека. При этом часть спроса постепенно смещается в сторону азиатских направлений — в пятерку популярных стран вошли Китай и Вьетнам. Об этом говорят данные интернет-магазина туров Travelata.ru и страховой компании «Росгосстрах».

На первом месте среди зарубежных направлений на лето 2026 года оказалась Турция: ее доля выросла с 57% до 60%, а средний чек увеличился с 286 тыс. до 291 тыс. рублей. Второе место, как и годом ранее, занимает Египет с долей 13%. При этом средняя стоимость поездки туда снизилась с 241 тыс. до 233 тыс. рублей. Россия сохранила третью строчку, но ее доля уменьшилась с 9% до 7%, а средний чек, наоборот, вырос со 129 тыс. до 139 тыс. рублей.

В пятерку самых популярных направлений также вошли Вьетнам и Китай — на каждую страну приходится по 4% бронирований. Эти направления заметно укрепились после расширения полетной программы во Вьетнам и отмены виз для россиян в Китай. Средний чек поездки во Вьетнам этим летом составляет 280 тыс. рублей, в Китай — 226 тыс. рублей. В прошлом году в топ-5 входили Таиланд и ОАЭ, однако летом 2026 года они уступили место новым маршрутам.

При этом страховку для индивидуальных путешествий за рубеж на лето 2026 года чаще всего оформляют в Италию, на нее приходится 21% полисов. Далее идут Китай и Испания — по 7%, Грузия — 6% и Австрия — 5%. На эти пять стран приходится 46% полисов, в которых указано конкретное направление поездки.

Среди российских курортов заметнее всего вырос интерес к Адлеру: его доля увеличилась с 20% до 31%, а средний чек немного снизился — со 134 тыс. до 128 тыс. рублей. На втором месте оказался Имеретинский, который поднялся с четвертой строчки: его доля составила 11%, а средняя стоимость поездки снизилась с 200 тыс. до 188 тыс. рублей. Центральный Сочи сохранил третье место с долей 11%. В топ также вошли Лоо (Сочи) и Санкт-Петербург, при этом доля города за год снизилась с 13% до 7%.

«Россияне чаще выбирают максимально понятный и комфортный формат отдыха. Поэтому растет доля пятизвездочных отелей, этим летом на них приходится 55% бронирований против 52% годом ранее. Четырехзвездочные гостиницы занимают еще 30%. Похожая логика видна и в питании: на первое место вышло «ультра все включено» с долей 38%, хотя в прошлом году лидировало классическое «все включено». Туристы готовы доплачивать за отдых, где меньше организационных вопросов на месте — понятное питание, сервис, развлечения и есть ощущение, что основные расходы уже закрыты до поездки», — отметил Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.

«Меняется и сам подход к наполнению страховки, к базовому покрытию туристы добавляют то, что связано именно с их сценарием отдыха. Летом это чаще всего пляжный отдых и спорт, а также дополнительные риски — гражданская ответственность, несчастный случай, потеря багажа и отмена поездки. Многие понимают, что даже короткая или не очень дальняя поездка может сорваться из-за болезни, травмы или отмены рейса. Такой подход говорит о более взрослом отношении к отпуску. Туристы страхуют не сам факт путешествия, а свои планы и деньги, которые уже вложены в поездку», — поделилась Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

