Врач перечислил болезни, которые могут угрожать зумерам

Поколение зумеров, люди, родившиеся в 2003-2015 годах, и выросшее в условиях постоянного использования цифровых устройств, сталкивается с новыми угрозами для здоровья. Об этом пишут «Известия».

В беседе с изданием врач-кардиолог Бранислав Богунович отметил, что полодое поколение активно использует смартфоны и компьютеры, а это в свою очередь создает значительную нагрузку на глаза.

«При этом серьезные последствия, такие как ранняя катаракта, могут проявиться лишь спустя годы», — рассказал специалист.

Помимо проблем со зрением, по словам Богуновича, зумеры подвержены риску бессонницы и повышенного уровня стресса из-за постоянного нахождения в цифровой среде. Поэтому врачи советуют ограничивать время использования гаджетов и отключать уведомления на ночь, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.

Несмотря на то, что зумеры ведут более активный образ жизни и следят за своим питанием, специалисты предупреждают о рисках, связанных с экстремальными диетами и чрезмерными физическими нагрузками, рекомендуя им проходить регулярные медицинские обследования и контролировать режим сна, чтобы предотвратить развитие заболеваний в будущем.

До этого клинический психолог Дмитрий Кудряшов рассказал, что мозг зумеров постоянно страдает от сенсорной перегрузки, что приводит к последствиям в виде психологических проблем и призвал не списывать частую депрессию молодежи исключительно на совершенствование диагностики.

