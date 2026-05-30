Россиян призвали не оставлять гаджеты в автомобиле в теплое время года

Эксперт Бахвалова: оставленные в машине гаджеты на жаре перегреваются
В теплое время года не стоит оставлять в автомобиле гаджеты: они нагреваются быстрее окружающего воздуха из-за накопления тепловой энергии в замкнутом объеме, рассказала «Газете.Ru» кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

Солнечное излучение проходит через стекло, поглощается поверхностями салона и преобразуется в тепло, которое практически не отводится наружу. Температура внутри автомобиля может значительно превышать внешнюю даже при прохладной погоде. Корпуса устройств поглощают излучение и передают тепло внутренним электронным узлам.

«Наиболее чувствительны к перегреву литий-ионные аккумуляторы, которые используются в большинстве портативной электроники. При нагреве ускоряются электрохимические реакции в ячейках, изменяются свойства электролита и межфазных слоев на электродах. Это приводит к росту внутреннего сопротивления, снижению емкости и нестабильности при заряде и разряде. При дальнейшем повышении температуры возможен тепловой разгон, при котором система выходит из режима теплового равновесия», — объяснила она.

Нагрев влияет на работу электронных узлов внутри гаджетов, поскольку все вычислительные и управляющие функции реализованы на полупроводниковых микросхемах. При повышении температуры увеличивается концентрация носителей заряда и усиливаются тепловые флуктуации в кристаллической решетке, что приводит к росту электрических шумов и отклонению параметров от заданных значений. Это нарушает стабильность работы процессоров, памяти и систем управления питанием, где требуется точное соответствие характеристик.

«Тепловая нагрузка затрагивает и структуру самих микросхем и дисплеев, которые состоят из тонкопленочных и многослойных элементов. Различие коэффициентов теплового расширения между слоями создает внутренние напряжения, что приводит к постепенному разрушению контактов и межсоединений. В результате ухудшается проводимость цепей и изменяются оптические свойства экранов, что проявляется в сбоях работы и визуальных дефектах», — отметила Бахвалова.

Локальный перегрев усиливается при прямом солнечном воздействии, поскольку энергия поглощается неравномерно. Это создает температурные градиенты внутри устройства, которые ускоряют процессы старения материалов и увеличивают вероятность отказов. Даже кратковременное воздействие в таких условиях может приводить к накоплению повреждений на уровне структуры.

Ранее россиян предупредили о рисках из-за попадания под дождь с пауэрбанком.

 
