Россиянам объяснили, как ездить на велосипеде, чтобы не навредить коленям

Врач Селезнев: слишком низкое сиденье на велосипеде может навредить коленям

Чтобы при езде на велосипеде не подвергать колени чрезмерным нагрузкам, необходимо правильно настроить высоту сиденья: расположенная ниже педаль должна достигаться с легким сгибом в колене, примерно 25-35 градусов. Такой совет в интервью РИАМО дал ортопед Евгений Селезнев. Слишком низкое сиденье, по его словам, заставляет колени избыточно сгибаться, что может привести к травмам.

Кроме того, важно крутить педали плавно, равномерно распределяя усилия, не допуская резких рывков и чрезмерного давления. Лучше всего использовать более низкие передачи, отметил специалист.

«Обязательно поддерживайте хорошую физическую форму мышц бедер и ягодиц, ведь они берут на себя часть нагрузки, разгружая колени. При наличии боли или дискомфорта полезно проконсультироваться с ортопедом и использовать ортезы или специальные наколенники», — сказал Селезнев.

После езды он посоветовал делать упражнения на растяжку, а также прикладывать к коленям охлаждающие компрессы.

Согласно исследованию банка «Русский Стандарт», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», велосипед стал самым популярным летним видом транспорта у россиян.

81% респондентов рассказали, что освоили велосипед прежде других летних видов транспорта. На втором месте оказались роликовые коньки с долей в 7%. 5% участников опроса научились кататься сначала на самокате. Оставшиеся 2% предпочитают скейтборд. 5% опрошенных не умеют кататься ни на чем из перечисленного.

