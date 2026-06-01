Эксперт объяснил, как выбрать между прокатом и покупкой велосипеда

Делая выбор между прокатом велосипеда и приобретением собственного, важно учесть ряд ключевых моментов. В частности, следует учесть, что сегодня на фоне инфляции велосипед – это дорогое удовольствие, в том числе из-за высокой стоимости материалов. А решившись на покупку, нужно заранее продумать вопрос хранения транспортного средства, предупредил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Специалист пояснил, что стоимость велосипеда напрямую зависит от качества материалов, из которых он изготовлен, а это, в свою очередь, влияет на утомляемость велосипедиста.

«Чем легче велосипед, тем он дороже, ― пояснил эксперт. ― Есть велосипеды, которые стоят как мотоцикл, но они достаточно легкие, менее пяти-семи килограммов. Они прочные. Алюминиевые сплавы достаточно дорогие. Стальная рама тяжелая, но более доступная. Тем не менее, это достаточно крупная покупка».

По словам финансиста, в среднем минимальная цена велосипеда составляет 10-15 тыс. рублей, а средняя стоимость хорошего байка варьируется от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Причем важным минусом покупки велосипеда остаётся его обслуживание, в том числе ремонт и замена запчастей, тормозов, механизмов переключения скоростей и так далее. В то же время свой собственный байк можно подстроить под себя – отрегулировать длину, угол наклона руля и прочее, что делает его комфортнее, чем арендованный транспорт.

Однако основным минусом покупки велика остаётся вопрос его хранения, так как нужно решить, где он будет находиться зимой, заключил Бархота.

До этого бывший участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркевич предупредил, что велосипед перед началом нового сезона весной требует тщательной проверки – для исключения опасных ситуаций он должен быть в хорошем состоянии, собран, смазан и правильно настроен. Весной, как правило, требуется заменить смазку цепи и подшипники. Также важно проверить, как работают переключение скоростей, тормозная система – всё это особенно важно с учётом того, что полгода велосипед не использовался.

Россиянам ранее объяснили, как ездить на велосипеде, чтобы не навредить коленям.