Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Эксперт объяснил, как выбрать между прокатом и покупкой велосипеда

Финансист Бархота: перед покупкой велосипеда важно учесть вопрос его хранения
Shutterstock/Pixel-Shot

Делая выбор между прокатом велосипеда и приобретением собственного, важно учесть ряд ключевых моментов. В частности, следует учесть, что сегодня на фоне инфляции велосипед – это дорогое удовольствие, в том числе из-за высокой стоимости материалов. А решившись на покупку, нужно заранее продумать вопрос хранения транспортного средства, предупредил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Специалист пояснил, что стоимость велосипеда напрямую зависит от качества материалов, из которых он изготовлен, а это, в свою очередь, влияет на утомляемость велосипедиста.

«Чем легче велосипед, тем он дороже, ― пояснил эксперт. ― Есть велосипеды, которые стоят как мотоцикл, но они достаточно легкие, менее пяти-семи килограммов. Они прочные. Алюминиевые сплавы достаточно дорогие. Стальная рама тяжелая, но более доступная. Тем не менее, это достаточно крупная покупка».

По словам финансиста, в среднем минимальная цена велосипеда составляет 10-15 тыс. рублей, а средняя стоимость хорошего байка варьируется от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Причем важным минусом покупки велосипеда остаётся его обслуживание, в том числе ремонт и замена запчастей, тормозов, механизмов переключения скоростей и так далее. В то же время свой собственный байк можно подстроить под себя – отрегулировать длину, угол наклона руля и прочее, что делает его комфортнее, чем арендованный транспорт.

Однако основным минусом покупки велика остаётся вопрос его хранения, так как нужно решить, где он будет находиться зимой, заключил Бархота.

До этого бывший участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркевич предупредил, что велосипед перед началом нового сезона весной требует тщательной проверки – для исключения опасных ситуаций он должен быть в хорошем состоянии, собран, смазан и правильно настроен. Весной, как правило, требуется заменить смазку цепи и подшипники. Также важно проверить, как работают переключение скоростей, тормозная система – всё это особенно важно с учётом того, что полгода велосипед не использовался.

Россиянам ранее объяснили, как ездить на велосипеде, чтобы не навредить коленям.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!