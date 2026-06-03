Глава Рособрнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с неразборчивым почерком

Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные неразборчивым почерком, не будут автоматически оцениваться в ноль баллов. Их дополнительно проверят педагоги, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Вторую часть всегда проверяют педагоги. Часть с коротким ответом обрабатывается компьютером, и регламентом предусмотрено в обоих случаях дополнительное внимание. Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа», – пояснил Музаев.

До этого глава ведомства высказался относительно требований к одежде выпускников для ЕГЭ. По его словам, Рособрнадзор рекомендует подходить к выбору наряда с осторожностью. Музаев отметил, что в документах, регулирующих проведение экзамена, нет строгих правил относительно цветов или фасонов. Основной принцип заключается в том, чтобы не отвлекать других участников и не привлекать к себе излишнего внимания. В идеале, по словам чиновника, выпускникам стоит прийти на экзамен в той одежде, которую они носили в школе.

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