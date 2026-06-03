Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Глава Рособрнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с неразборчивым почерком

Глава Рособрнадзора Музаев: бланки ЕГЭ с плохим почерком проверят дополнительно
РИА Новости

Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные неразборчивым почерком, не будут автоматически оцениваться в ноль баллов. Их дополнительно проверят педагоги, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Вторую часть всегда проверяют педагоги. Часть с коротким ответом обрабатывается компьютером, и регламентом предусмотрено в обоих случаях дополнительное внимание. Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа», – пояснил Музаев.

До этого глава ведомства высказался относительно требований к одежде выпускников для ЕГЭ. По его словам, Рособрнадзор рекомендует подходить к выбору наряда с осторожностью. Музаев отметил, что в документах, регулирующих проведение экзамена, нет строгих правил относительно цветов или фасонов. Основной принцип заключается в том, чтобы не отвлекать других участников и не привлекать к себе излишнего внимания. В идеале, по словам чиновника, выпускникам стоит прийти на экзамен в той одежде, которую они носили в школе.

Ранее психолог предупредил, о чем сигнализирует ухудшение почерка.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!