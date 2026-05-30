В Рособрнадзоре высказались о требованиях к внешнему виду на ЕГЭ

Единых требований к одежде выпускников для ЕГЭ не существует, однако Рособрнадзор рекомендует подходить к этому вопросу сдержанно. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в документах, регулирующих порядок проведения экзамена, не прописаны жесткие правила по цветам или фасонам. Главный принцип — не отвлекать других участников и не привлекать к себе лишнего внимания. В идеале, отметил Музаев, выпускникам стоит прийти на экзамен в той форме, которую они носили в школе ежедневно.

При этом, как уточнил глава Рособрнадзора, специальных мер вроде фейс-контроля на экзаменационных площадках не предусмотрено, но сама аттестация рассматривается как важный и ответственный этап.

Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.

До этого Рособрнадзор утвердил правила проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Согласно обновленным требованиям, участники должны выполнять задания самостоятельно. На время экзамена запрещено вести разговоры с другими школьниками. Также нельзя иметь при себе телефоны, калькуляторы, справочные материалы и любые письменные заметки.

