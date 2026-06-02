Психолог предупредил, о чем сигнализирует ухудшение почерка

Психолог Самбурский: ухудшение почерка может говорить о начале деменции
Ухудшение почерка в пожилом возрасте может сигнализировать о начале развития деменции. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, насторожить должно именно то, что манера письма у человека изменилась.

«Представьте, что, например, бабушка всю жизнь писала красиво, а тут она начала присылать открытки с непонятными буквами. Они стали мельче или резко крупнее, строки поползли. Или если видно, что во время письма появились странные паузы, пропуски или ошибки в простых словах, проблема с формулировкой мысли, то это уже история не про красоту. Это сигнал, что мозгу сложно контролировать несколько процессов одновременно», — уточнил Самбурский.

Психолог добавил, что почерк может измениться и на фоне проблем со зрением, после перенесенного инсульта, из-за депрессивного состояния, неврологических заболеваний. В ряде случаев это могут быть последствия приема лекарств. Если явление происходит без понятной причины, сопровождается забывчивостью, рассеянностью, трудностями с подбором слов, тремором рук и нарушением координации, стоит обратиться к неврологу и пройти нейропсихологическую диагностику.

Международная группа ученых до этого выяснила, что особенности почерка могут помочь выявлять возрастное снижение когнитивных функций. Исследование показало, что у людей с нарушениями памяти и мышления меняются скорость письма, длина движений и организация штрихов.

