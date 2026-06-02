В Кисловодске валун чуть не раздавил гулявшего молодого человека

В Кисловодске огромный камень выкатился на аллею и чуть не задавил людей

На горе Кольцо в Кисловодске огромный камень скатился прямо на аллею и едва не раздавил гулявшего молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Кисловодск».

Глава города Евгений Моисеев заявил, что парень успел отскочить от камня. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты.

