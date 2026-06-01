В Ростове-на-Дону мужчина чудом выжил после удара молнии в автомобиль

В Ростове-на-Дону мужчина чудом выжил после удара молнии в его автомобиль. Об этом стало известно Donday.

Инцидент произошел вечером 30 мая, когда 41-летний местный житель возвращался с работы домой. В какой-то момент погода резко испортилась, началась гроза, и в машину ударил мощный разряд молнии.

В результате водитель, по данным источника, получил сильные ожоги лица, тела и конечностей различной степени тяжести. Его экстренно доставили в больницу. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Специалисты отмечают, что удар молнии в автомобиль — крайне редкое явление. В этом случае его металлический корпус, по всей видимости, сработал как клетка Фарадея, то есть отвел электрический разряд в землю, что спасло автомобилисту жизнь.

Ранее в Краснодаре молния попала в мужчину на электровелосипеде.

 
