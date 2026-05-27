В Челябинске дерево чуть не рухнуло на пенсионерку

В Челябинске на пожилую женщину чудом не рухнуло дерево. Видео публикует местный портал 74.RU.

«На Солнечной упало дерево прямо на тротуар, где за несколько секунд до этого шла пенсионерка», — говорится в посте.

На уральские регионы в среду, 27 мая, обрушился ураган. Как сообщали СМИ, в Екатеринбурге шторм повалил деревья и уронил заборы, по всему городу песчаные бури. По данным регионального МЧС, 27 мая в Свердловской области ожидаются град, ливень, ветер 25 метров в секунду. В Челябинской области 27 и 28 мая также ожидается ветряная погода. Порывы, по данным пресс-службы областного управления МЧС, достигнут 20 метров в секунду.

В МЧС также обратились и к водителям с просьбой быть внимательными в таких погодных условиях. Спасатели напомнили о надежности крытой парковки в период урагана. Без крайней необходимости на улицу лучше не выходить, подчеркнули у чрезвычайном ведомстве.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.

 
