В Великобритании завершился самый долгий в истории страны бракоразводный процесс

В Великобритании завершился бракоразводный процесс, который длился 23 года. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, все началось в мае 2002 года, когда Варша Гохил подала на развод с мужем Бхадрешем Гохилом, обвинив его в изменах и непристойном поведении. В 2004 году суд присудил женщине £270 тыс. (около $363 тыс.) и семейный автомобиль Peugeot. Однако, по данным источника, позже выяснилось, что муж скрыл часть активов на счетах юридических лиц по всему миру.

В 2011 году Бхадреш Гохил получил 10 лет тюрьмы за отмывание денег и подлог, отмечает Times. Его активы на £28 млн (примерно $37 млн), разбросанные по всему миру, заблокировала королевская прокурорская служба, пишет издание. В окончательном решении суд постановил, что прокуратура не смогла доказать, что все эти деньги были получены преступным путем. Часть средств оказалась законным доходом от предпринимательской деятельности в период брака, уточняет газета.

В итоге, по данным Times, Варше Гохил присудили еще £6,6 млн (почти $8,9 млн) из «чистых» активов бывшего мужа.

