Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка жила с мужем 20 лет и только при разводе узнала одну деталь об их браке

Baza: калининградка узнала, что ее брак фиктивен спустя 20 лет совместной жизни
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Калининградской области решила развестись с мужем и узнала, что их брака никогда не существовало официально. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина по имени Мария 20 лет назад пара заключила союз в ЗАГСе, ей также поставили соответствующий штамп в паспорте. За годы совместной жизни пара приобрела коттедж в регионе, два участка и машину. Все это имущество супруг оформлял на себя.

Недавно Мария решила развестись и планировала через суд забрать часть имущества. У нее была только копия свидетельства о браке, оригинал должен был хранить у себя супруг.

Однако во время разбирательства выяснилось, что записи о заключении брака в архивах ЗАГСа не было, а документ с теми же серией и номером был оформлен на другую пару. Сам супруг заявил, что они никогда не были официально расписаны.

«Мужчина настаивал: раз нет документа, то нет и обязательств. Суды всех инстанций встали на сторону «холостяка», и все имущество осталось у него», – сообщается в публикации.

Инстанции якобы не стали учитывать штамп в паспорте и другие документы, в которых Мария значилась как супруга. Женщина планирует добиться цели и получить желаемое.

Ранее в Москве россиянка больше 30 лет жила одновременно в двух браках.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!