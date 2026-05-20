Россиянка жила с мужем 20 лет и только при разводе узнала одну деталь об их браке

Жительница Калининградской области решила развестись с мужем и узнала, что их брака никогда не существовало официально. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, женщина по имени Мария 20 лет назад пара заключила союз в ЗАГСе, ей также поставили соответствующий штамп в паспорте. За годы совместной жизни пара приобрела коттедж в регионе, два участка и машину. Все это имущество супруг оформлял на себя.

Недавно Мария решила развестись и планировала через суд забрать часть имущества. У нее была только копия свидетельства о браке, оригинал должен был хранить у себя супруг.

Однако во время разбирательства выяснилось, что записи о заключении брака в архивах ЗАГСа не было, а документ с теми же серией и номером был оформлен на другую пару. Сам супруг заявил, что они никогда не были официально расписаны.

«Мужчина настаивал: раз нет документа, то нет и обязательств. Суды всех инстанций встали на сторону «холостяка», и все имущество осталось у него», – сообщается в публикации.

Инстанции якобы не стали учитывать штамп в паспорте и другие документы, в которых Мария значилась как супруга. Женщина планирует добиться цели и получить желаемое.

