В Москве россиянка больше 30 лет жила одновременно в двух браках

Жительница Москвы подала в суд после того, как узнала, что состоит в двух браках одновременно. Об этом сообщает Шарлыкский районный суд Оренбургской области.

Выяснилось, что недавно она обнаружила официальные записи из архива местного ЗАГСа, в которых говорится о заключении союза с местным жителем в 1991-м году. При этом сама она этот брак не регистрировала.

Когда суд запросил бумаги у ЗАГСа, выяснилось, что в 1991-м году женщина действительно вышла замуж за оренбуржца, а в 1994-м снова оформила союз с другим человеком, при этом по документам с «первым мужем» она не разводилась.

«Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках», – сообщается в публикации.

По какой причине это произошло, не уточняется. Москвичка потребовала признать первый союз недействительным. В результате суд встал на ее сторону и аннулировал брак.

