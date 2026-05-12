Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Москве россиянка больше 30 лет жила одновременно в двух браках

В Москве женщина годами жила в двух браках одновременно
Shutterstock

Жительница Москвы подала в суд после того, как узнала, что состоит в двух браках одновременно. Об этом сообщает Шарлыкский районный суд Оренбургской области.

Выяснилось, что недавно она обнаружила официальные записи из архива местного ЗАГСа, в которых говорится о заключении союза с местным жителем в 1991-м году. При этом сама она этот брак не регистрировала.

Когда суд запросил бумаги у ЗАГСа, выяснилось, что в 1991-м году женщина действительно вышла замуж за оренбуржца, а в 1994-м снова оформила союз с другим человеком, при этом по документам с «первым мужем» она не разводилась.

«Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках», – сообщается в публикации.

По какой причине это произошло, не уточняется. Москвичка потребовала признать первый союз недействительным. В результате суд встал на ее сторону и аннулировал брак.

Ранее юрист предупредила о последствиях усложнения процедуры развода в России.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!