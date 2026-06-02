Пострадавшая от избиения экс-мужем петербурженка рассказала подробности произошедшего

Муж, напавший на жительницу Петербурга, ранее не проявлял агрессии. Об этом в беседе с 78.ru рассказала сама пострадавшая.

Находясь в браке, женщина жила с супругом, но в феврале текущего года, когда подала документы на развод, съехала. По словам пострадавшей, два месяца он пытался выманить ее на встречу.

«Он просто не пережил то, что я развелась официально», – предположила петербурженка.

В день инцидента женщина получила свидетельство о разводе. В тот же день мужчина якобы заманил ее в квартиру. Там он сразу же схватился за нож и целился в жизненно важные органы.

В какой-то момент она притворилась, что не дышит, затем доползла до балкона, где закрылась и стала звать на помощь.

«Когда я выползла на улицу, три человека прошли мимо, а парень, лет 16, подбежал и начал дозваниваться спасателям», – рассказала пострадавшая.

После произошедшего в полицию обратились именно медики. Сейчас женщина не чувствует правую ногу.

Инцидент произошел на улице Оптиков. После нападения бывшего супруга женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее россиянин избил друга, увидев его в компании бывшей возлюбленной.

 
