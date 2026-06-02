Россиянин избил друга, увидев его в компании бывшей возлюбленной

На Камчатке будут судить мужчину, который избил друга, увидев его в гостях у бывшей девушки. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным прокуратуры, у мужчины остался доступ к камерам видеонаблюдения, установленным в доме его бывшей возлюбленной. Он решил посмотреть трансляцию и увидел на экране своего друга, который находился в гостях у девушки.

Разозлившись, фигурант приехал к дому бывшей и набросился на приятеля с кулаками. Полученные травмы врачи оценили как причинившие здоровью вред средней тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ревнивому обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого россиянин после расставания с возлюбленной заколол ее нового парня. Обвиняемый пришел к дому своей бывшей сожительницы, с которой у него есть общий ребенок. В одной из комнат он обнаружил нового знакомого бывшей возлюбленной. 30-летний гость схватил нож и трижды ударил им оппонента, спасти раненого не удалось

Ранее пьяный россиянин из-за ссоры забил приятеля палкой