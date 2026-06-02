Петербуржец не смог смириться с разводом и семь раз ударил ножом бывшую жену

В Петербурге мужчина набросился с ножом на бывшую жену, заманив ее в квартиру
В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на бывшую жену. Об этом 78.ru рассказала пострадавшая по имени Вероника.

Инцидент произошел днем 27 мая в квартире на улице Оптиков, откуда петербурженка съехала в конце февраля, начав бракоразводный процесс. Более двух месяцев бывший муж пытался ее вернуть, искал встречи, а затем обманом заманил к себе.

Когда дверь захлопнулась, мужчина без объяснений схватился за нож и попытался нанести экс-супруге удары по жизненно важным органам.

После этого Веронике удалось закрыться в квартире и наложить жгут, затем она доползла до балкона и позвала на помощь. Трое прохожих проигнорировали ее, но 16-летний юноша подбежал и вызвал спасателей.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. По словам Вероники, она не чувствует правую ногу и будет восстанавливаться около двух лет. Девушка хочет лично поблагодарить подростка, оказавшего ей помощь. Бывший муж Вероники задержан и уже находится в СИЗО.

