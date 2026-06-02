Один пострадавший при атаке в Старобельске остается в крайне тяжелом состоянии

Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске остается крайне тяжелым. Об этом рассказал заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха, его слова передает РИА Новости.

«Изначально к нам (в ЛРБК) было привезено семь пациентов, один пациент был в крайне тяжелом состоянии, в таком состоянии и остается», — сказал он.

Как уточняется, этот пациент находится в реанимации.

До этого делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в Луганской народной республике (ЛНР) и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара украинских по колледжу в Старобельске. Представители делегации смогли обследовать район удара, нанесенного украинскими войсками, и его окрестности, а также зайти в разрушенное общежитие, где жили студенты, пройти по комнатам и увидеть их личные вещи.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее на Западе назвали массированный удар по Украине ответом за Старобельск.

 
