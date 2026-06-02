Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в Луганской народной республике (ЛНР) и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара украинских по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители делегации смогли обследовать район удара, нанесенного украинскими войсками, и его окрестности, а также зайти в разрушенное общежитие, где жили студенты, пройти по комнатам и увидеть их личные вещи.

«Здесь мониторинговая миссия Международного Красного Креста, мы положительно ответили на их пожелания приехать сюда, в Старобельск, и для них открыты все возможности», — сказал Мирошник.

Он добавил, что представители делегации МККК также смогли поговорить с очевидцами удара, включая преподавателя и одного из местных жителей, которые спасали детей после атаки, а также с выжившими студентами. Мирошник подчеркнул, что благодаря предоставленным возможностям у представителей организации теперь есть все основания убедиться в совершении преступления.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

