На Западе назвали массированный удар по Украине ответом за Старобельск

Zoya Shu/AP

Массированный удар ВС РФ по территории Украины в ночь на 2 июня стал ответом на атаку ВСУ студенческого общежития в Старобельске. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«По имеющейся информации, эти атаки являются ответом на удар беспилотника, нанесенный на прошлой неделе по общежитию в контролируемой Россией Луганской области», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что ранее Москва призвала иностранных граждан и дипломатов покинуть страну как можно скорее и предупредила мирных жителей держаться подальше от правительственных и военных зданий.

В ночь на 22 мая после массированной атаки украинских беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». 25 мая МИД России заявил, что удары будут наноситься по центрам принятия решений.

Ранее в США заявили, что Зеленский и его союзники обрекают Украину на страдания.

 
