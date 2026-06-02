Четыре предмета станут обязательными для всех студентов российских вузов

Глава Минобрнауки назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты

Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать четыре предмета: историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

«Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами», — уточнил Фальков.

Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше, по сравнению с прошлым годом.

До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. Мединский подчеркнул, что студенты, которые учатся бесплатно без обязательств перед государством, — «выброшенные бюджетные деньги».

Если же учебу оплачивает предприятие, то тогда оно должно трудоустраивать выпускников, добавил Мединский. В качестве примера он привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель, как считает государственный деятель, позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах.

Ранее депутат Миронов предложил снизить цены в вузах за счет зарплат ректоров.