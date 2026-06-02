Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Четыре предмета станут обязательными для всех студентов российских вузов

Глава Минобрнауки назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты
Владимир Песня/РИА Новости

Студенты всех вузов России будут в обязательном порядке изучать четыре предмета: историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

«Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами», — уточнил Фальков.

Он также сообщил, что в этом году бюджетных мест в вузах станет на 250 больше, по сравнению с прошлым годом.

До этого помощник президента России Владимир Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников. По его словам, обучение в вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. Мединский подчеркнул, что студенты, которые учатся бесплатно без обязательств перед государством, — «выброшенные бюджетные деньги».

Если же учебу оплачивает предприятие, то тогда оно должно трудоустраивать выпускников, добавил Мединский. В качестве примера он привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель, как считает государственный деятель, позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах.

Ранее депутат Миронов предложил снизить цены в вузах за счет зарплат ректоров.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!